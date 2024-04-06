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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 13:00

Мурманская область представила арктическую кухню на форуме-выставке «Дикоросы» в Новосибирске

С 3 по 5 апреля в «Новосибирск Экспоцентре» проходит форум-выставка индустрии гостеприимства и туризма «Дикоросы». Мурманская область на этом мероприятии представила арктическую кухню.

Организатором выступило ООО «ЭкспоИвентс» при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области. Мероприятие объединило владельцев ресторанов и отелей, туроператоров и производителей локальных товаров, шеф-поваров, туристических гидов и тех, кто делает свои города и регионы привлекательнее. 

Одной из дискуссионных площадок форума стала площадка «Российская кухня: авторы и наследники», куратором которой является Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ. 

«Выставка «Дикоросы» помогает нам строить индустрию, потому что без сферы производства регионального продукта и готовых решений для направления российской кухни мы ничего не построим. И сегодня собрались регионы, которые уже готовы продемонстрировать, что они развивают это направление – нашу российскую кухню. Спасибо большое, дорогие друзья, мы растём. По сравнению с прошлым годом, я уже вижу, насколько выросла эта выставка», – отметила Екатерина Шаповалова. 

Одним из ярких событий форума стала уникальная площадка по созданию «паспорта гастрономической идентичности», в рамках которой Мурманская область выступила на тему «Арктическая кухня: от полной неизвестности до первого коммерческого успеха. Вся правда о зарождающейся индустрии региональной кухни на краю Земли». Участники мероприятия смогли продегустировать блюда арктической кухни, приготовленными на базе региональных продуктов и природных компонентов, среди которых: перлов – северный плов из перловки с олениной и брусникой, а также Арктик фудбокс «Для охотников за северным сиянием».

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманскую область на форуме «Дикоросы» представила Екатерина Мун, основатель мобильной арктической кухни «Арктик Мун» (производство «Френдшеф», фудтраки «Вкус Арктики», ресторан на горе «Румяный Джо»), а также горнолыжный курорт в Кировске «Большой Вудъявр».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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