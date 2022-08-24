Мурманская область представила арктическую кухню на гастрономическом фестивале в Республике Коми

В Республике Коми прошёл V Гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест». В рамках мероприятия проводились мастер-классы, на которых были представлены блюда кухонь коренных малочисленных народов России: коми, удмуртской, карельской, марийской, саамской, а также кухни народов Республики Мордовия эрзя и мокша.

От Кольского Заполярья в фестивале приняла участие команда Мобильной арктической кухни «Вкус Арктики. Френдшеф» из Кировска совместно с родовой саамской общиной Мурманской области. Наши земляки предложили для дегустации салат из сёмги с морошкой, суп из речной рыбы с ржаной мукой и вороникой, чай из чаги. Гостям фестиваля пришлись по вкусу северный плов с олениной, хибинский иван-чай и овсяный десерт «Морошковое лукошко» из свежей морошки с пряным кремом на основе творожного сыра и сливок.

«Арктическая кухня объединяет кулинарные традиции народов, проживающих в заполярных регионах. Команда нашего ресторана плечом к плечу с шеф-поварами других ресторанов трудилась на фестивале, мы обменивались опытом. Наша практика была полезна коллегам, а мы открыли для себя новые технологии и рецептуры», – отметила предприниматель из Кировска Екатерина Мун.

Как сообщает региональный комитет по туризму, договоренность об участии в «Шаньгафесте» была достигнута на VII Арктическом фестивале «Териберка», который прошёл в июле на площадке Межрегиональной проектно-учебной лаборатории «Школа арктической кухни». В ней приняли участие 19 шеф-поваров и производителей регионального продукта из Мурманской области, Республик Карелия, Саха (Якутии), Коми.

«На фестивале «Териберка» мы тестировали готовые к выходу на рынок услуги по организации питания от предприятий, специализирующихся на арктической кухне. По мере её внедрения в сегменты туристической инфраструктуры, наши шеф-повара становятся востребованными за пределами Мурманской области – с их практикой хотят ознакомиться в других регионах. Фестивали региональной кухни становятся площадками для обмена знаниями между предпринимателями», – отметила руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Напомним, в финале «Лаборатории» участники демонстрировали варианты организации питания туристов в форматах «Арктический ланч-бокс» и «Арктический пикник». Некоторые наработки предприниматели уже активно используют.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/