В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.25 10:15

Мурманская область представила арктическую кухню на мероприятиях всероссийской программы «ПроЕДУ по России!»

Мурманская область представила свои опыт и успехи в развитии гастрономического направления на площадке крупнейшего форума для индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» и гастровстрече «Код регионов», организованной совместно с кулинарной школой известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

Оба события состоялись в Москве в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России!», направленной на развитие городской экономики через локальную культуру и гастрономию. Напомним, в 2025 году Мурманская область вошла в число 13 пилотных регионов программы.

Как отметила в своём выступлении на форуме «ПИР Экспо» заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова, сегодня гастрономия становится одним из драйверов развития туризма в регионе.

«Сегодня в Мурманскую область едут в том числе для того, чтобы попробовать арктическую кухню – уникальные блюда из северных продуктов: рыбы, краба, морского ежа, гребешков, ламинарии, оленины, ягеля, грибов и ягод. При этом важно, что наши повара сохраняют традиции, переосмысливая их и делая актуальными для современного гостя», – подчеркнула вице-губернатор.

В рамках образовательной программы АСИ «ПроЕДУ по России!» команда Мурманской области продолжает работу над развитием гастрономии в регионе.

«В сентябре мы провели в Мурманске стратегическую сессию с участием ведущих федеральных экспертов, сейчас завершаем работу над гастрономическим гидом по Мурманской области, планируем расширять представленность локальных продуктов и напитков в федеральных торговых сетях, работаем над появлением блюд арктической кухни в отелях и ресторанах за пределами региона», – отметила Александра Кондаурова и поблагодарила коллег из АСИ за возможность делиться опытом и вкусом Арктики.

На гастровстрече «Код регионов», организованной АСИ совместно с кулинарной школой Аркадия Новикова, Мурманская область удивляла старинным поморским блюдом – помакухой. При этом для удобной подачи блюда были специально сшиты крохотные прихватки.

По словам Ольги Захаровой, заместителя генерального директора – директора дивизиона «Городская экономика» АСИ, Мурманская область прекрасно владеет языком гастрономии.

«Это язык вкусов, рождённых на границе льдов и тундры: варенье из морошки, чипсы из ягеля, треска, приготовленная по традиционным поморским рецептам, каждый продукт — это история, вписанная в климат, культуру и характер Севера. «Регион сумел превратить суровость климата в конкурентное преимущество: он стал признанным центром арктической кухни. Гастрономия здесь — это не дополнение к туризму, а его движущая сила», – отметила Ольга Захарова.

Как отмечает региональный комитет по туризму, сегодня в Мурманской области активно развивают гастрономическое направление, ставшее настоящим брендом региона. В прошлом году зарегистрировали товарный знак «Арктическая кухня. Будущие повара в колледжах региона учатся готовить блюда арктической кухни, перенимают опыт у шеф-поваров и практикуются в ресторанах. Также в Мурманской области действуют лаборатории арктической кухни, на которых местные повара могут делиться опытом, повышать свои компетенции и создавать новые блюда в партнерстве со своими коллегами.

 

 

Фото (Школа Аркадия Новикова и пресс-служба Агентства стратегических инициатив): https://gov-murman.ru/info/news/556205/#&gid=1&pid=16

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Мурманские МФО стали выдавать меньше займов-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»