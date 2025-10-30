Мурманская область представила арктическую кухню на мероприятиях всероссийской программы «ПроЕДУ по России!»

Мурманская область представила свои опыт и успехи в развитии гастрономического направления на площадке крупнейшего форума для индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» и гастровстрече «Код регионов», организованной совместно с кулинарной школой известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

Оба события состоялись в Москве в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России!», направленной на развитие городской экономики через локальную культуру и гастрономию. Напомним, в 2025 году Мурманская область вошла в число 13 пилотных регионов программы.

Как отметила в своём выступлении на форуме «ПИР Экспо» заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова, сегодня гастрономия становится одним из драйверов развития туризма в регионе.

«Сегодня в Мурманскую область едут в том числе для того, чтобы попробовать арктическую кухню – уникальные блюда из северных продуктов: рыбы, краба, морского ежа, гребешков, ламинарии, оленины, ягеля, грибов и ягод. При этом важно, что наши повара сохраняют традиции, переосмысливая их и делая актуальными для современного гостя», – подчеркнула вице-губернатор.

В рамках образовательной программы АСИ «ПроЕДУ по России!» команда Мурманской области продолжает работу над развитием гастрономии в регионе.

«В сентябре мы провели в Мурманске стратегическую сессию с участием ведущих федеральных экспертов, сейчас завершаем работу над гастрономическим гидом по Мурманской области, планируем расширять представленность локальных продуктов и напитков в федеральных торговых сетях, работаем над появлением блюд арктической кухни в отелях и ресторанах за пределами региона», – отметила Александра Кондаурова и поблагодарила коллег из АСИ за возможность делиться опытом и вкусом Арктики.

На гастровстрече «Код регионов», организованной АСИ совместно с кулинарной школой Аркадия Новикова, Мурманская область удивляла старинным поморским блюдом – помакухой. При этом для удобной подачи блюда были специально сшиты крохотные прихватки.

По словам Ольги Захаровой, заместителя генерального директора – директора дивизиона «Городская экономика» АСИ, Мурманская область прекрасно владеет языком гастрономии.

«Это язык вкусов, рождённых на границе льдов и тундры: варенье из морошки, чипсы из ягеля, треска, приготовленная по традиционным поморским рецептам, каждый продукт — это история, вписанная в климат, культуру и характер Севера. «Регион сумел превратить суровость климата в конкурентное преимущество: он стал признанным центром арктической кухни. Гастрономия здесь — это не дополнение к туризму, а его движущая сила», – отметила Ольга Захарова.

Как отмечает региональный комитет по туризму, сегодня в Мурманской области активно развивают гастрономическое направление, ставшее настоящим брендом региона. В прошлом году зарегистрировали товарный знак «Арктическая кухня. Будущие повара в колледжах региона учатся готовить блюда арктической кухни, перенимают опыт у шеф-поваров и практикуются в ресторанах. Также в Мурманской области действуют лаборатории арктической кухни, на которых местные повара могут делиться опытом, повышать свои компетенции и создавать новые блюда в партнерстве со своими коллегами.

Фото (Школа Аркадия Новикова и пресс-служба Агентства стратегических инициатив): https://gov-murman.ru/info/news/556205/#&gid=1&pid=16