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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.21 16:00

Мурманская область представила арктическую кухню на всероссийском онлайн-фестивале «Кухни народов России»

4 ноября – в День народного единства – состоялся всероссийский онлайн-фестиваль «Кухни народов России». В рамках мероприятия было организовано более 300 минут трансляций кулинарных мастер-классов с участием более 100 поваров – представителей самых разных народов, населяющих нашу страну.

Саами из Мурманской области, ханты из Югры, шорцы и телеуты из Кузбасса, эвенки из Якутии, коренные народы Горного Алтая алтайцы, тубалары, кумандинцы, челканцы, теленгиты, кержаки, а также буряты, осетины, башкиры, русские – профессиональные шеф-повара на глазах у зрителей приготовили культовые блюда своих народов и рассказали об особенностях и традициях праздничных застолий. Вместе с поварами каждый мог научиться готовить сибирские шорские пелбены, телеутские пельмендеры, бурятские буузы, удмуртские перепечи, осетинские пироги, блюда народов Севера строганину и сугудай, кобяйского карася, югорскую патонку из стерляди, а также многие другие блюда - названия некоторых из них широкая аудитория узнала впервые.

В формате кулинарных мастер-классов к яркому виртуальному путешествию присоединились поющие повара из самых удаленных уголков страны. Идея «поющих поваров» - аутентичного музыкального сопровождения кулинарного действа - родилась у участников непосредственно в рамках гастромарафона.

Мурманская область на фестивале представила блюда Арктики. Шеф-повар арктической кухни Светлана Козейко, бренд-шеф ресторанного холдинга «Ресторанный Синдикат», и представитель общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина готовили филе ловозерского оленя на углях с брусничным соусом и печеным картофелем. Бренд-шеф мурманского конгресс-отеля «Меридиан», финалист всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Максим Галецкий показал приготовление популярного сета арктических закусок (форшмак из слабосоленого палтуса, сугудай из трески, солонина из оленины).

Онлайн-фестиваль «Кухни народов России» открыла автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», автор концепции фестиваля Екатерина Шаповалова.

«К фестивалю присоединилось много людей - классные шеф-повара и производители, владеющие техниками приготовления национальных блюд и представляющие яркий культурный код своего региона. Мы надеемся, что региональная идентичность, о которой мы вместе начинаем вспоминать, в том числе через гастрономию, станет, наконец, важной отправной точкой развития внутреннего и въездного туризма в России - стране, которую населяют более 190 удивительных и таких разных народов.  У нашего праздника миллионы лиц – эти люди не только кормят нас каждый день, но и рассказывают через еду о культуре, истории и кулинарных традициях. Мы надеемся, что, узнав много нового на онлайн-фестивале, наши зрители начнут чаще планировать путешествия по России. Это так естественно - быть разными, самобытными, узнавать и рассказывать о себе: своих традициях и культуре», - отметила Екатерина Шаповалова.

Трансляцию сопровождала викторина «Вкусный путеводитель», организованная Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области и «Гастрономической карты России».

К красочному флешмобу, приуроченному к Дню народного единства, в социальных сетях присоединились не только известные региональные шеф-повара, производители уникальных продуктов, представители общин коренных малочисленных народов в регионах, но и более трех тысяч школьников - в рамках совместного проекта «Гастрономической карты России» и Российского движения школьников. Ребята готовили блюда своего региона и приглашали зрителей путешествовать по России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, найти публикации участников можно в социальных сетях по хештегам #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет #гастрономическаякартароссии #рдш.

Мероприятие организовано совместно с проектом «Гастрономическая карта России» при поддержке Министерства культуры РФ и регионов-участников.

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
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макс
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Евгений
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