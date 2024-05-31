Мурманская область представила другим регионам СЗФО свой опыт противодействия распространению ВИЧ-инфекции

Делегация Мурманской области приняла участие в научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Северо-Западном федеральном округе», которая состоялась в Петрозаводске.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима и главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Вячеслав Ванюков поделились опытом в реализации мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории области, а также по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус и главный внештатный специалист по ВИЧ инфекции Минздрава России в СЗФО Денис Гусев дали положительную оценку работе как в профилактике, так в организации наблюдения и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru