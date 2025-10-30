Мурманская область представила логистический и инвестиционный потенциал на III Российско-Китайском форуме в Шэньяне

Делегация Мурманской области приняла участие в III Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества, проходившем в городе Шэньян провинции Ляонин.

В рамках деловой сессии «Новые возможности для инвестиций в Россию. Создание новой движущей силы для развития предприятий» заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко представил ключевые преимущества региона, в том числе выгодное географическое положение, незамерзающий порт Мурманск – опорный порт для Трансарктического транспортного коридора и ворота Северного морского пути, богатые природные ресурсы, уникальные природные явления, которые привлекают туристов со всего мира, а также приоритетные направления для сотрудничества.

«Мы и дальше стремимся развивать наши конкурентные преимущества и приглашаем всех заинтересованных партнёров инвестировать в Мурманскую область. Выражаем крайнюю заинтересованность в двустороннем сотрудничестве в вопросе развития международных торговых отношений для обеспечения дальнейшего роста грузооборота», — подчеркнул Дмитрий Титаренко.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса выступил на сессии «Новый импульс китайско-российской логистики», где представил портовые возможности региона и их значимость в развитии Трансарктического транспортного коридора. Кроме того, он отметил заинтересованность Мурманской области в развитии контейнерных перевозок и готовность к совместной работе с китайскими грузоотправителями, а также совместной реализации масштабных логистических инициатив.

«Мурманская область открыта к сотрудничеству с иностранными инвесторами в развитии портовой и складской инфраструктуры, направленных на существенное увеличение грузооборота порта Мурманск с использованием возможностей Трансарктического транспортного коридора, а также в создании новых судостроительных мощностей», – сообщил Артём Кукса.

В рамках форума представители делегации провели ряд встреч с потенциальными инвесторами и партнёрами, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики. Особое внимание было сосредоточено на перспективах переориентации грузовых потоков с традиционных маршрутов на Северный морской путь с использованием портовой инфраструктуры Мурманска как стратегического транспортного узла.

Активное участие в диалогах с иностранными компании приняли представители Морского торгового порта «Лавна» – проекта, объекты которого в настоящее время находятся в завершающей стадии строительства, более 95 процентов готовности.

Юлия Вяткина, менеджер проекта строительства порта «Лавна», представила приоритетные направления взаимодействия с китайскими компаниями. По её словам, порт заинтересован в установлении прямых контактов с крупными китайскими производителями оборудования.

«Мы заинтересованы в партнёрстве с китайскими крупными производителями комплектующих механического, гидравлического, электрического и другого технологического оборудования с целью закупки оборудования без промежуточных звеньев напрямую. Также мы готовы к сотрудничеству с партнёрами из Китая, заинтересованных в экспорте российской угольной отрасли, настроенных на партнёрство в части трансграничных логистических маршрутов между Россией и Китаем, грузопотока Большого Северного морского пути через Мурманск», — рассказала Юлия Вяткина.

В рамках бизнес-миссии особое внимание было уделено посещению свободной экономической зоны Ляочжун, расположенной в одноимённом районе города Шэньян провинции Ляонин. Ключевым объектом визита стал Китайско-российский индустриальный парк — масштабный проект, направленный на развитие двустороннего экономического сотрудничества. Проект находится в активной стадии реализации. Его комплексный запуск планируется осуществить к 2030 году. К этому времени предполагается завершить строительство необходимой инфраструктуры, привлечь стратегических партнёров и разместить производственные мощности различных предприятий.

Российско-Китайский форум, проводимый с 2019 года, служит ключевой площадкой для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами. Он объединяет бизнес, инвестиционные фонды, логистические компании и власти России и Китая. Форум проводится под патронажем правительства провинции Ляонин и при поддержке российско-китайской компании ООО «КИФА».

Фото (ПАО «КИФА»): https://gov-murman.ru/info/news/556211/#&gid=1&pid=1