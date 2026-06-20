Мурманская область представила опыт по восстановлению навигационных сооружений на Спафарьевских чтениях в Архангельске

В Архангельске на Третьих Спафарьевских чтениях, посвящённых развитию маячной службы России, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис представила опыт добровольцев по благоустройству навигационных сооружений на побережьях Белого и Баренцева морей в рамках проекта «От родника до океана. Маяки».

Чтения объединили представителей организаций из регионов, деятельность которых направлена на развитие и сохранение маяков как части морского наследия.

Спафарьевские чтения, которые организует Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, в этом году впервые прошли в Архангельске. Ранее мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и Владивостоке. В рамках чтений участники обсуждали вопросы истории развития маячной службы России, бережного отношения к маякам как объектам морского историко-культурного наследия и перспектив популяризации истории развития маячной службы.

На открытии заместитель начальника Управления навигации и океанографии Минобороны Российской Федерации Геннадий Непомилуев подчеркнул, что в России насчитывается несколько сотен маяков, и многие из них являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения, поэтому важная задача – сохранять и поддерживать их в рабочем состоянии.

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поделилась с гостями форума об опыте масштабной добровольческой работы в рамках экологического проекта «От родника до океана. Маяки», который реализуется в регионе с 2023 года и стал визитной карточкой волонтёрства в Арктике. За три года, благодаря объединению усилий волонтёров из разных регионов страны и сотрудников Гидрографической службы Северного флота благоустроены Кашкаранцевский маяк на Белом море, Териберский и Вайдагубский маяки на Баренцевом море.

Особый интерес у участников вызвал опыт восстановления Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий, где участвовало максимальное число волонтеров за всю историю проекта «От родника до океана. Маяки». Летом 2025 года 250 волонтёров привели в порядок само навигационное сооружение, территорию вокруг и десять памятников времен Великой Отечественной войны по пути к маяку. В работах участвовали волонтёры Мурманской области, Северодвинска, Новгорода, Перми, Новокузнецка, Челябинска, Чебоксар и Москвы, а работы были выполнены раньше срока.

«Вот уже три года мы участвуем в чтениях, чтобы обменяться опытом, найти единомышленников и спросить совета у опытных знатоков маячного дела. В этом году мы беремся за новую амбициозную задачу – ремонт Кильдинского маяка на острове в Баренцевом море и открываем набор добровольцев в экспедицию. Судя по всему, конкурс будет, как в лучших вузах», – отметила Евгения Чибис.

Набор волонтеров для участия в новом сезоне проекта открыт до 23 июня в группе Единого волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

Прежде всего, приглашаются люди, активно участвующие в акциях добровольческих организаций Мурманской области.

Напомним, что проект «От родника до океана. Маяки» занял первое место в Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория для жизни и вошёл в топ лучших практик Агентства стратегических инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569785/#&gid=1&pid=1