Мурманская область представила опыт подготовки кадров в Арктике на межрегиональном совещании

Ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина в режиме ВКС приняла участие в межрегиональном совещании по вопросам развития системы подготовки кадров для Арктической зоны России. Совещание состоялось в Санкт-Петербурге, инициаторами его проведения выступили Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Более 20 представителей федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга и регионов Арктической зоны России обсудили перспективные направления межрегионального и сетевого взаимодействия, а также действующие проекты в сфере подготовки специалистов для удовлетворения кадровой потребности арктических отраслей экономики.

Ирина Шадрина поделилась опытом сетевого межвузовского взаимодействия в аспекте совместных образовательных программ. Университет реализует подобное взаимодействие в двух формах: путём участия в работе консорциумов вузов и непосредственно через заключенные соглашения. Одним из первых и успешных опытов сетевого взаимодействия МАГУ с вузами стала подготовка по направлению «Лечебное дело». Для этого вуз заключил договор о совместной реализации образовательной программы с Северным государственным медицинским университетом Архангельска. Его профессора с 2019 года начали обучение студентов МАГУ латинскому языку, анатомии и гистологии. Преподаватели взаимодействуют со студентами в сети Интернет, читают лекции по видеоконференцсвязи. Учебные планы университетов полностью синхронизированы, поэтому читаются лекции одновременно мурманским и архангельским студентам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к реализации проекта привлечены практически все ведущие медицинские учреждения региона: заключено девять договоров о прохождении практики на их базах. В 2021 году МАГУ прошёл аккредитацию по данной программе, и с 2022 года планируется выделение бюджетных мест. В планах расширения данного направления подготовки — открытие симуляционного центра, строительство лабораторного корпуса.

«Опыт реализации сетевой программы обозначил, что её эффективность повышается, если сотрудничество осуществляется не только с образовательными организациями, но и производственными — стейкхолдерами», — отметила Ирина Шадрина.

«Перед нами сейчас стоит задача перезагрузить высшее образование в регионе. Сделать его конкурентоспособным и привлекательным для тех, кто хочет заниматься арктическими технологиями и развитием Арктики. Мы уверены, что это задача будет реализована уже в ближайшее время, и этому, безусловно, будут способствовать современные образовательные технологии и сетевые формы взаимодействия между университетами», – прокомментировал вице-губернатор Мурманской области Юрий Фомин.