Мурманская область представила опыт реализации турпроектов на территориях с префрежимами в Москве

Об особенностях реализации туристических проектов Мурманской области в условиях действия преференциальных режимов рассказали участникам второго Форума регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» в Москве.

Форум регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» состоялся в рамках международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо – 2022» с 17 по 19 октября и собрал порядка 700 участников из 57 регионов страны. Событие объединило предпринимателей, занятых в туристической индустрии, представителей профильных объединений, органов власти различных уровней, отраслевых экспертов, заинтересованных в выработке конкретных предложений по стимулированию инвестиций в туризм и индустрию гостеприимства, повышению эффективности мер государственных поддержки и созданию новых стимулов для развития отрасли.

Мурманскую область на форуме представила команда региона, состоящая из представителей органов власти и институтов поддержки, а также предпринимателей из сферы туризма. Особые подходы при реализации туристических проектов на территориях с преференциальными режимами обсудили участники специализированной сессии, где был представлен опыт Мурманской области по работе с инвесторами. В дискуссии принял участие первый заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

«На сегодняшний день все необходимые инструменты для развития туристической инфраструктуры в Мурманской области есть. Это единственная территория опережающего развития с преференциями Дальнего Востока в Арктике под названием «Столица Арктики», а также известный федеральный пакет арктических льгот. На сегодняшний день режим АЗРФ предоставляет инвесторам один из наиболее широких наборов льгот из действующих в России», – подчеркнул в своем выступлении Артём Кукса.

Он также отметил, что режим АЗРФ включает не только разнообразные налоговые льготы, но и обеспечивает упрощенное получение земельных участков, что особо ценят инвесторы.

Также опытом реализации туристических проектов на территориях с префрежимами поделились коллеги из Республики Татарстан, Сахалина и Алтайского края, Кемеровской области и Норильска.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, за несколько дней работы форума команда Мурманской области представила главные преимущества Мурманской области в сфере туризма. Отдельное внимание было уделено презентации инвестиционного потенциала Заполярья. Участники мероприятия могли ознакомиться с доступными мерами поддержки в виде Арктического инвестменю. Также на стенде Мурманской области посетители могли подробнее узнать о перспективных инвестиционных проектах Мурманской области в сфере туризма, которые планируется реализовать вместе с частными инвесторами.

Фото: https://gov-murman.ru