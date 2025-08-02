Мурманская область представила опыт сопровождения инвесторов на форуме «Арктика-Регионы»

В рамках архангельского форума «Арктика – Регионы» 1 августа состоялся воркшоп «Кейсы по привлечению инвестиций в регионы Арктической зоны Российской Федерации. Обмен опытом и практические резолюции». В ходе мероприятия представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, руководители региональных агентств инвестиций и развития подвели итоги работы преференциального режима АЗРФ, поделились опытом привлечения инвесторов в арктические регионы, а также обсудили актуальные вопросы сопровождения инвестпроектов.

Опыт сопровождения инвесторов в Мурманской области представили генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса и директор ООО «КРДВ-Мурманск» Александр Шутов. Они рассказали участникам форума, что общее количество резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» составило уже 307, а общий объём инвестиций, который будет вложен в экономику региона резидентами превысит 603 млрд рублей, количество планируемых к созданию рабочих мест более 14,5 тысячи. Почти половина от запланированных инвестиций уже вложена в экономику региона.

«На сегодняшний день инвестиционный портфель Мурманской области насчитывает порядка 3,2 триллиона рублей, а инвестиции в экономику региона за шесть лет составили более 1,5 трлн рублей. Этому росту способствовал запуск сразу двух эффективных преференциальных режимов — АЗРФ и ТОР «Столица Арктики», которые действуют уже на протяжении пяти лет. В их разработке активно участвовала команда правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом. Так, именно по инициативе Андрея Владимировича было принято решение о снижении «порога входа» в АЗРФ для резидентов с 10 до 1 миллиона рублей инвестиций. И это дало колоссальный эффект для всех арктических регионов. Сегодня в России уже более 950 компаний пользуются уникальным набором преференций», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Первым крупным проектом в рамках действия ТОР «Столица Арктики» был Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, отметил Александр Шутов. В 2023 году Президент России лично запустил отправку первой технологической линии по производству сжиженного природного газа. Ещё одним значимым проектом стал морской порт «Лавна». Старт первой отгрузке угля дал Владимир Путин во время Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске в марте.

«Действие преференциальных режимов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ стало мощным толчком для инвестиционного роста Мурманской области: более 300 проектов, 61 из которых уже реализован, свыше 270 миллиардов рублей вложений и почти 6000 новых рабочих мест — это не просто цифры, а реальные шаги к процветанию региона», — добавил директор ООО «КРДВ-Мурманск» Александр Шутов.

Кроме того, в рамках встречи представители компаний поделились своим опытом применения льготных преференциальных режимов при реализации проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551319/#&gid=1&pid=1