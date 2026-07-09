Мурманская область представила проекты по освоению и переработке редкоземельных металлов на главном промышленном форуме страны «Иннопром»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2026» – главная промышленная выставка страны. В работе форума принимает участие первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Арт``м Кукса, который представил на специализированной сессии «Редкоземы – искры будущего для промышленности» промышленный потенциал региона с акцентом на ключевых проектах по добыче и переработке полезных ископаемых.

Модератором сессии выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Артём Кукса рассказал о действующих проектах, которые реализуются в Мурманской области, а также о наличии перспективных месторождений. Он подчеркнул, что добыча сырья – это один из этапов более масштабной задачи. Ключевым направлением является создание полной производственной цепочки в сфере редкоземельных металлов: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Мурманская область – один из главных сырьевых центров страны, отметил Артём Кукса в своем выступлении.

«Роль Мурманской области в минерально‑сырьевом комплексе России носит стратегический характер. Комплексное освоение месторождений Аллуайв, Африкандовское, Фёдорова Тундра, Кульйок, Полмостундровское и Колмозерское – важнейший шаг к достижению сырьевого суверенитета по литию, ниобию, танталу и металлам платиновой группы. Эти проекты не только укрепят позиции России на глобальном рынке стратегических металлов и станут драйвером развития высокотехнологичных отраслей, но и обеспечат создание тысяч рабочих мест и приток масштабных инвестиций в экономику», – подчеркнул Артем Кукса.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено инициативе по созданию металлургического промышленного кластера на территории Мурманской области для переработки ресурсов, в частности, редкоземельных металлов. Артём Кукса сообщил, что эта инициатива ранее обсуждалась на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках ПМЭФ и рассматривается как возможная новая точка роста экономики в рамках формируемого комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

В ходе дискуссии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин задал вопрос о том, как регион готов поддерживать инвесторов. Артём Кукса рассказал о действующих мерах поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и сопровождение инвестиционных проектов и подчеркнул, что Мурманская область готова оказывать инвесторам всестороннюю поддержку и заинтересована в реализации проектов, направленных на развитие глубокой переработки и создание новых производственных цепочек.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, форум-выставка «Иннопром» – крупнейшая в России международная промышленная выставка и деловая площадка. Площадка объединяет органы власти, экспертов и бизнес для выстраивания долгосрочных партнёрств, в том числе с международными странами-партнёрами.

Фото (официальный сайт «ИННОПРОМ Екатеринбург – 2026»): https://gov-murman.ru/info/news/570888/#&gid=1&pid=3