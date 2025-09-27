Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных«Арктик-ТВ» объединяет людей
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 10:00

Мурманская область представила туристический потенциал на Балтийском форуме

С 25 по 27 сентября в Светлогорске проходил Балтийский туристический форум – одно из ведущих событий в сфере туризма Северо-Западного федерального округа. Форум традиционно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, туристической индустрии, креативного сектора и экспертного сообщества, выступая важной площадкой для обсуждения современных тенденций и обмена опытом.

Мурманскую область на форуме представил Туристский информационный центр региона. Специалисты приняли активное участие в его работе, выступили на круглом столе «Интеграция креативных индустрий в туристические маршруты проекта «Серебряное ожерелье России». На мероприятии обсуждались возможности применения инструментов креативных индустрий для формирования новых туристских продуктов, а также пути расширения культурного и образовательного содержания маршрутов.

Ключевой темой презентации Мурманской области стало развитие арктической кухни как части федерального проекта «Серебряное ожерелье России». Было отмечено, что гастрономический туризм является значимой частью комплексного туристского предложения Заполярья и активно способствует его продвижению. Особый акцент сделан на уникальных продуктах и кулинарных традициях региона, которые формируют его узнаваемый образ и обладают большим потенциалом для создания межрегиональных маршрутов.

Как отмечает региональный комитет по туризму, участие в Балтийском туристическом форуме позволило Мурманской области заявить о себе на федеральной площадке, продемонстрировать вклад в развитие арктического и гастрономического туризма и укрепить сотрудничество с партнёрами из других субъектов Российской Федерации, в том числе как участника акселератора Агентства стратегических инициатив «ПроЕду по России».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554089/#&gid=1&pid=2

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
