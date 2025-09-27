Мурманская область представила туристический потенциал на Балтийском форуме

С 25 по 27 сентября в Светлогорске проходил Балтийский туристический форум – одно из ведущих событий в сфере туризма Северо-Западного федерального округа. Форум традиционно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, туристической индустрии, креативного сектора и экспертного сообщества, выступая важной площадкой для обсуждения современных тенденций и обмена опытом.

Мурманскую область на форуме представил Туристский информационный центр региона. Специалисты приняли активное участие в его работе, выступили на круглом столе «Интеграция креативных индустрий в туристические маршруты проекта «Серебряное ожерелье России». На мероприятии обсуждались возможности применения инструментов креативных индустрий для формирования новых туристских продуктов, а также пути расширения культурного и образовательного содержания маршрутов.

Ключевой темой презентации Мурманской области стало развитие арктической кухни как части федерального проекта «Серебряное ожерелье России». Было отмечено, что гастрономический туризм является значимой частью комплексного туристского предложения Заполярья и активно способствует его продвижению. Особый акцент сделан на уникальных продуктах и кулинарных традициях региона, которые формируют его узнаваемый образ и обладают большим потенциалом для создания межрегиональных маршрутов.

Как отмечает региональный комитет по туризму, участие в Балтийском туристическом форуме позволило Мурманской области заявить о себе на федеральной площадке, продемонстрировать вклад в развитие арктического и гастрономического туризма и укрепить сотрудничество с партнёрами из других субъектов Российской Федерации, в том числе как участника акселератора Агентства стратегических инициатив «ПроЕду по России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554089/#&gid=1&pid=2