Мурманская область представила туристический потенциал региона на выставке «Россия»

Комитет по туризму Мурманской области совместно АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и представителями турбизнеса региона представили туристический потенциал в рамках тематического Дня Министерства экономического развития РФ на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Работа шла по нескольким направлениям. На площадке с потенциальными туристами туроператоры рассказывали о своем турпродукте, о наиболее популярных туристических местах, проводили мастер-классы, одним из самых популярных стал мастер-класс по подготовке к серфингу в Баренцевом море на баланс-бордах. Представители туристского информационного центра рассказывали о маршрутах для самостоятельных путешествий, а также предложили участие в викторине на знание достопримечательностей Мурманской области.

На площадке деловой программы шли встречи и обсуждения профессиональных вопросов и взаимодействия. В частности, в рамках работы на выставке состоялась ключевая встреча с комитетом по туризму города Москвы, на котором обсудили сотрудничество в рамках плана, разработанного в 2023 году. Одной из важнейших задач этого плана является создание межрегионального турпродукта для гостей из дружественных стран.

«Мы рады сотрудничеству с коллегами из Москвы, создание межрегионального турпродукта является взаимовыгодным проектом. И если в прошлом году мы только планировали совместную деятельность, то в этом году мы перешли от плана к его реализации и конкретным действиям. Мурманская область готова предложить не только традиционный зимний отдых, но и интересные летние программы в Арктику», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru