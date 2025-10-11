Мурманская область представила успешный опыт развития кинопроизводства на Международной конференции в Санкт-Петербурге

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова приняла участие в Международной конференции по креативной экономике в Санкт-Петербурге, где представила успешный опыт региона по созданию благоприятных условий для кинопроизводства в Арктике.

В ходе панельной дискуссии «Кино 2050. Технологии, альянсы и глобальная сцена» министр подробно рассказала о комплексном подходе Мурманской области к развитию киноиндустрии.

«За последние пять лет нам удалось создать в регионе полноценную экосистему для кинопроизводства, которая включает не только финансовые меры поддержки, но и системную работу с кадрами, инфраструктурой и экологическими аспектами съёмочного процесса», — отметила Ольга Обухова.

В рамках дискуссии поднимались вопросы по развитию туризма через призму кинематографии, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова поделилась успешным опытом региона по использованию кинопроизводства как катализатора туристического потока. По ее словам, демонстрация Мурманской области на экранах страны формирует у зрителей устойчивое желание посетить знакомые по фильмам места. Ольга Обухова отметила, что такие локации, как Териберка, Хибины и Рыбачий, стали точками притяжения не только для кинематографистов, но и для многочисленных туристов. Помимо развития отечественного туризма, министр также подчеркнула значительный рост международного интереса к региону.

«В 2024 году мы активно работали с китайскими кинематографистами, которые проявили серьёзную заинтересованность в создании совместных проектов. В ноябре в Мурманске состоится кинофестиваль «Северный характер», в котором ожидается участие китайских кинематографистов уже во второй раз».

Министр охарактеризовала Международный кинофестиваль «Северный характер», проводящийся с 2008 года, как важную деловую площадку, где презентуются идеи будущих кинолент, встречаются российские продюсеры и представители креативного сообщества региона. Помимо этого, второй год в регионе проходит Фестиваль современного кино в Хибинах «Талант» с участием известных артистов театра и кино. Наряду с организацией культурного досуга для жителей, которые активно посещают кинофестивали, данные проекты вносят значительный вклад в развитие кадрового потенциала региона. Министр особо отметила, что благодаря системной работе по подготовке местных специалистов сегодня до 30% сотрудников съёмочных групп составляют жители региона, тогда как десять лет назад их участие в крупных кинопроектах было минимальным. Это наглядный пример того, как культурные инициативы создают реальные рабочие места для жителей области.

Особое внимание в выступлении министр уделила программе «Зелёный экран» — первой в России инициативе в области экологичного кинопроизводства. Несмотря на интенсивный рост съёмочного потока и увеличение количества оборудования и специалистов, работающих в регионе, программа позволяет минимизировать техногенную нагрузку на уникальную природу Заполярья. Как подчеркнула Ольга Обухова, в рамках программы уже разработано специализированное руководство по организации съемок в Арктике и создан калькулятор углеродного следа «Кладония», что делает Мурманскую область пионером в реализации экологических стандартов в кинопроизводстве.

Министр подчеркнула, что всесторонняя поддержка отрасли соответствует целям губернаторского плана «На Севере – жить!». Регион планирует активно развивать сотрудничество с международным сообществом и продолжит последовательную работу по созданию благоприятных условий для развития киноиндустрии.

Напомним, в рамках конференции губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в бизнес-завтраке «Креативный капитал: инфраструктура и контент», где представил Кольское Заполярье как флагман русской Арктики и востребованную площадку для креативных индустрий. Глава региона отметил, что за последние 5 лет в области реализовано 130 кинопроектов, а каждый рубль, вложенный в гранты и рибейты, приносит региону 4,2 рубля дохода.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554980/#&gid=1&pid=1