Мурманская область представила возможности для делового туризма на международном конгрессе для профессионалов MICE-индустрии

На полях международного конгресса «MEET GLOBAL MICE CONGRESS» в Москве министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор представила деловые и конгрессно-выставочные возможности региона.

 «MEET GLOBAL MICE CONGRESS» – ежегодное место встречи профессионалов MICE-индустрии для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и поиска новых возможностей для развития бизнеса. В этом году конгресс проходит в российской столице в третий раз и собрал более 2,5 тысячи экспертов из регионов России и 34 стран.

Марта Говор рассказала об инфраструктурных возможностях Мурманской области, ключевых многофункциональных площадках и наиболее популярных туристических активностях. Сегодня туристическая инфраструктура региона включает 221 коллективное средство размещения различного уровня комфорта, в том числе 50 баз отдыха и 8 глэмпингов. Это дает возможность разместить как камерные группы до 100 человек, так и проводить большие конференции и форумы, которые соберут свыше 1000 человек. В любой сезон турсообщество Кольского Заполярья предлагает большое количество активностей на любой сезон, которые могут дополнить деловые программы.

«Эксперты отмечают тенденцию увеличения выездных корпоративных мероприятий, при этом решающее значение зачастую играют транспортная доступность региона и достаточное количество качественных мест размещения. Мурманская область располагает и необходимой инфраструктурой, и обширными конгрессно-выставочными возможностями, а уникальные впечатления от арктической экзотики делают регион в том числе идеальным местом для поощрительных туров. И это всего в 2,5 часах от Москвы и 1,5 часа от Санкт-Петербурга», – отметила Марта Говор, подчеркнув, что Мурманская область готова принимать корпоративные мероприятия любого масштаба. Так, в этом году ключевым событием деловой жизни региона стал Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Он собрал около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. С 2027 года Мурманск станет постоянной площадкой форума.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, в рамках конгресса состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Мурманской областью и Москвой. Оно предусматривает, что стороны продолжат создавать благоприятные условия для взаимного увеличения турпотока. В том числе предполагается дальнейшая интеграция программных продуктов Мурманской области с туристическим сервисом планирования путешествий по России «RUSSPASS».

«Подписав соглашение, мы договорились не только о совместной работе над увеличением взаимных туристских потоков, но также о совместном развитии международного въездного туризма. Будем делать это в том числе с помощью общих проектов, ориентированных на зарубежные рынки», – прокомментировала Марта Говор.

 

Фото: («MEET GLOBAL MICE CONGRESS»): https://gov-murman.ru/info/news/558958/#&gid=1&pid=2

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
