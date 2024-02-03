Мурманская область представила занятия арт-терапией на Международной выставке-форуме «Россия»

Всем посетителям была предоставлена возможность принять участие в мастер-классах по арт-терапии, направленных на сохранение психического здоровья и профилактику депрессий, в рамках работы стенда Мурманской области в День здоровья на Международной выставке-форуме «Россия».

Занятия проводят специалисты Мурманского областного психоневрологического диспансера с использованием северного ягеля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, арт-терапия используется специалистами областного психоневрологического диспансера для повышения адаптивных функций человека в период полярной ночи.

«Все жители севера испытывают дефицит ультрафиолетовых лучей, и, как следствие, подвержены нарушениям сна и быстрой утомляемости. Данное реабилитационное направление вовлекает в работу все психофизиологические системы организма и повышает адаптивные функции человека в полярную ночь», – рассказала клинический психолог детского диспансерного отделения Мурманского областного психоневрологического диспансера Полина Павлова.

Фото: https://gov-murman.ru