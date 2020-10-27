Мурманская область представит опыт работы на ХI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организует ХI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства». В масштабном мероприятии примут участие представители Мурманской области.

В этом году на региональной площадке будет представлена обобщенная практика работы в интересах семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Концептуальная тема – «Вместе – на благо семьи». В программу включены практики муниципалитетов, направленные на развитие и совершенствование служб примирения и психолого-педагогических служб.

Также представители негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, поделятся опытом расширения перечня гарантированных госуслуг и расскажут о новых возможностях негосударственного сектора. Практики работы по организации досуговой деятельности и общественно полезного труда представят волонтёрские учреждения.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всего участниками ХI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства» станут 67 делегаций регионов страны, 29 муниципалитетов, а также партнерские организации фонда.

Презентация площадки Мурманской области будет транслироваться 12 ноября с 14.00 до 16.00 на сайте мероприятия.