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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 15:30

Мурманская область представит опыт работы на Всероссийском форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

7 сентября в Сургуте стартовал ХII Всероссийский форум Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе – ради детей!». Его главная тема в 2021 году – «Новые решения для благополучия детей». Общая география мероприятия охватывает 65 субъектов Российской Федерации и 42 российских муниципалитета.

Программа включает мероприятия, проводимые на площадках в Сургуте и в других субъектах Российской Федерации с трансляцией на официальном сайте  форума и региональных электронных ресурсах.

Основные векторы работы будут определены на стратегической пленарной сессии. Участниками открытого диалога станут председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, старший вице-президент государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Михаил Алашкевич, советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев, представители федеральных и региональных органов власти, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов, руководители социальных служб и учреждений.

Мурманская область представит на федеральном уровне кейс технологий «Агенты безопасности», направленный на обеспечение безопасности ребёнка в различных сферах его жизнедеятельности: безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах, создание безопасного информационного пространства для детей, а также комплекс мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам.

С программой мероприятий Мурманской области можно ознакомиться на сайте регионального Министерства труда и социального развития.

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