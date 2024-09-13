Мурманская область представлена на форуме «Ладога» в рамках Дня регионов

11 сентября в рамках молодёжного образовательного форума «Ладога» платформы Росмолодёжь.События прошёл традиционный День регионов. Вместе с командой области участие в нем приняла председатель регионального Комитета молодежной политики Мария Чернышева.

В этот день руководители субъектов РФ во главе с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олегом Логуновым в открытом диалоге обсудили с молодёжью возможности развития регионов и их социально-значимых проектов.

Участники презентовали свои территории выставками, посвященными культуре и традициям. Наша площадка рассказывала и коренном народе – саамах. В том числе посетители увидели национальную одежду коренных народов севера, работы саамской художницы Ольги Песковой, изделия народного творчества. Отдельное внимание уделено вкладу коренного населения в победу в Великой Отечественной войне. Также состоялись мастер-классы.

В завершении Дня регионов Мария Чернышева провела встречу с нашей делегацией в рамках проекта ГосСтарт.Диалог. Участники поделились информацией и эмоциями о работе своих площадок – «Помним», «Помогаем», «Уважаем», «Вдохновляем», «Создаем», «Любим», и обсудили возможности реализации проектов на территории Мурманской области.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в этом году участниками форума стали 600 молодых людей из разных регионов России, в том числе и из Мурманской области. В течение недели участники узнают, как создавать молодёжные проекты, направленные на построение гармоничного общества, сохранение идентичности и исторического наследия.

Магистральной линией форума является объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи. Семейной тематике посвящены сразу две площадки: площадка укрепления семейных отношений «Любим» и площадка развития добровольчества «Помогаем».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/