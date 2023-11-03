Мурманская область представлена на конкурсе «Экологический герб»

Экологический Фонд им. В.И. Вернадского ежегодно проводит всероссийский конкурс «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». В этом году своё видение экологического герба Мурманской области представили сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий.

На экогербе изображено два редких вида – цветок мак лапландский и сокол сапсан. Оба они занесены в Красную книгу Мурманской области и в Красную книгу РФ.

Сейчас в телеграм-канале Фонда им. В.И. Вернадского проводится голосование в специальной номинации – «Приз зрительских симпатий» для участников старше 18 лет. Поддержать Мурманскую область и проголосовать за герб можно до конца этой недели.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru