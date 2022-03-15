Мурманская область представлена на международной туристической выставке

Мурманская область представляет туристический потенциал региона и летние предложения на 28-й Международной туристической выставке MITT, которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Ежегодно широкая аудитория специалистов и руководителей компании отрасли посещает MITT для того, чтобы найти новые контакты, изучить уникальные туристические продукты из разных уголков мира и заключить выгодные партнерские отношения. В MITT участвует более 50 субъектов РФ, а также представители из 15 зарубежных стран.

Трехдневная экспозиция выставки включает в себя деловую программу, в которой отражены актуальные для отечественного турбизнеса темы.

В этом году посетителей ждут конференции, посвященные цифровым технологиям в туризме и повышению эффективности бизнеса, а также специальное мероприятие для участников MICE-сферы. Центральным событием программы станет Форум лидеров туристической отрасли, на котором для обсуждения будут предложены самые острые вопросы туриндустрии.

На комплексном стенде Мурманской области в МВЦ «Крокус Экспо» работают представители: комитета по туризму Мурманской области; Центра кластерного развития Мурманской области; Туристского информационного центра Мурманской области; Агентства развития Мончегорска; 17 представителей регионального бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.

«Представители туристического бизнеса Мурманской области на регулярной основе участвует в конгрессно-выставочных мероприятиях. Данная выставка является важной коммуникационной площадкой, как среди представителей органов власти, ответственных за развитие сферы туризма, так и среди представителей туристического бизнеса», – отметил руководитель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Приятным дополнением для всех посетителей регионального стенда является розыгрыш более 100 подарков, среди которых ночь в туристическом комплексе на берегу Баренцева моря, тур на край земли – в Териберку, вояж к сердцу Хибинских гор и другие туристические продукты, и памятные сувениры Мурманской области.

Выставка завершит свою работу 17 марта, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://helpinver.com/news/novosti-regionov/13163/