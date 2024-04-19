Мурманская область представлена на международной туристической выставке «Отдых – 2024» в Минске

17 апреля в Минске стартовал Второй Российско-Белорусский туристический конгресс, в рамках которого прошла отраслевая дискуссия «Туристические события, бренды, сувениры: от идеи до туриста», организаторами которой выступают Российский союз туриндустрии (РСТ), Республиканский союз туристической индустрии Беларуси (РСТИ) и ФРОС Region PR.

Накануне запуска полётной программы Мурманск – Минск, Туристский информационный центр Мурманской области принимает участие в отраслевой дискуссии о современных тенденциях туроператорской деятельности в Беларуси и России, перспективах синхронизации и приграничном сотрудничестве. В ходе мероприятия были рассмотрены возможные точки роста в международных соглашениях для оптимизации российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма, гостиничного бизнеса и технологий.

Мурманская область также стала участником круглого стола, где обсудили актуальные направления белорусско-российского туризма, проанализирован опыт сотрудничества между регионами и успешные проекты, примеры сотрудничества в области маркетинга, инфраструктуры, создания турмаршрутов. По результатам конгресса будет официально закреплена и определена точка зрения, позиция и обоснование того, как должен функционировать рынок, согласно мнению туроператоров из России и Беларуси.

Генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова выступила с презентацией туристического потенциала Заполярья в рамках презентаций туристических продуктов регионов России.

Конгресс совмещён с деловой программой международной весенней туристической выставки «Отдых – 2024», где разместились общие стенды участников конгресса, презентации турпродукта регионов России.

«Мы очень рады, что в этом году Мурманская область присоединилась к туристической выставке «Отдых –2024». Мы наблюдаем повышенный интерес туристов из Беларуси к нашему региону, и, в свою очередь, замечаем, что все больше жителей Мурманской области выбирают Республику Беларусь в качестве туристической дестинации. Конгресс способствует укреплению и расширению туристического сотрудничества между Россией и Беларусью», – сообщила генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru