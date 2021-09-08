Мурманская область представлена на Международной выставке-форуме «Отдых-2021» в Москве

7 сентября в Москве открылась Международная выставка-форум «Отдых-2021». На мероприятии представлен стенд от Мурманской области, где сотрудники комитета по туризму, Туристского информационного центра и туроператоры нашего региона рассказывают о туристическом потенциале Кольского Заполярья.

В программе форума – насыщенная деловая часть. Председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев принял участие в качестве спикера в открытом диалоге «Энергия Лидера. Когда туризм больше, чем профессия». В рамках встречи спикеры представили широкий спектр идей и кейсов по развитию территорий, а также поделились опытом построения взаимовыгодных отношений региона с участникам туристического рынка.

«Работая в туризме, ты полностью отдаешься своему делу, и моментально чувствуешь обратную связь как от туристов, так и от коллег «по цеху». Туризм сегодня – это эмоции, Мурманская область дарит их всем туристам. Важно сохранить высокий уровень интереса к региону, развивать инфраструктуру и ежедневно повышать качество услуг в сфере туризма и гостеприимства», – отметил Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, форум-выставка продлится до 9 сентября, завтра Мурманская область примет участие в сессии «Путешествие в Новый год», направленной на развитие туризма в зимний сезон.