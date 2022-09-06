Мурманская область представлена на национальном конкурсе достопримечательностей «Сокровища России»

Продолжается национальный конкурс журнала «National Geographic Traveler» «Сокровища России». Издание представляет онлайн-голосование, посвящённое туристическим возможностям страны. Все желающие могут отдать свои голоса за понравившихся номинантов.

От Мурманской области участвуют:

– Национальное блюдо – Арктическая уха.

– Народный промысел – Поморская козуля.

– Фестиваль/праздник – IMANDRA VIKING FEST.

– Природный объект – Природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний».

– Экскурсионный туристический маршрут – «Фотоохота за китами Баренцева моря».



– Экомаршрут – Лапландский государственный природный биосферный заповедник.

– Культурно-исторический объект – Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин».

Поддержать в голосовании Мурманскую область можно на сайте премии до 30 сентября 2022 года.

Для участия в голосовании необходима авторизация. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru