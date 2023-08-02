Мурманская область представлена на национальной премии «Горы России»

Национальная премия «Горы России» проводится с целью развития горнолыжного туризма в нашей стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В блоке «Общероссийские номинации премии» представлены: отель Sokroma «Пик» – в номинации «Лучший горнолыжный отель»; спа-отель Sokroma «Гиперборея» – в номинации «Лучший горнолыжный отель»; горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» – в номинации «Лучший горнолыжный курорт в черте города».

В блоке «Лучший горнолыжный курорт по федеральным округам Российской Федерации» в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северо-Западного ФО» участвует горнолыжный курорт «Большой Вудъявр».

В блоке «Лучший отель горнолыжного курорта по федеральным округам РФ» представлены: отель Sokroma «Пик» – в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта Северо-Западного ФО»; спа-отель Sokroma «Гиперборея» – в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта Северо-Западного ФО»; санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» – в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта Северо-Западного ФО».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, победителей определят по итогам открытого народного онлайн-голосования. Торжественная церемония награждения победителей состоится 23 ноября 2023 года в Москве.

Поддержать в голосовании объекты Мурманской области можно на сайте премии до 15 октября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru