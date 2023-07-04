Мурманская область представлена на премии «Хрустальный компас»

«Хрустальный компас» — премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Этой наградой отмечают уникальные открытия, достижения и лучшие реализованные проекты, чтобы они становились локомотивом в профессиональном сообществе и примером для всех людей.

Мурманскую область представляют: Арктический фестиваль «Териберка»; Арктическая лаборатория туризма.

За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru