Мурманская область представлена на премии «Маршрут построен»

«Маршрут построен» – премия в области развития внутреннего туризма. Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но ещё и полный путеводитель по всем самым интересным местам России.

Туристский информационный центр Мурманской области направил на участие в премии два региональных проекта: Арктический фестиваль «Териберка» – в номинации «Событие года»; Фестиваль фольклора «Беломорье» – в номинации «Национальное наследие».

Как сообщает региональный комитет по туризму, поддержать в голосовании Мурманскую область можно на сайте премии до 12.00 10 апреля 2023 года. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.

Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения в конце апреля. Дата и место проведения церемонии будут объявлены дополнительно.