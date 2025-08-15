Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 13:30

Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве

В столице стартовал масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы в рамках проекта «Лето в Москве».

В течение десяти дней жители и гости столицы смогут познакомиться с лучшими блюдами и региональными гастрономическими традициями со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока, от Камчатки до Арктики. Центральная площадка праздника вкуса – ВДНХ, зоны фестиваля расположились между фонтанами «Каменный цветок» и «Дружба народов».

В ярмарке региональных брендов от Мурманской области участвует компания «Северное сияние» (основатель – Юлия Гарам), а в ресторанном дворике фестиваля, где собраны десятки павильонов и сотни блюд от старинных рецептов до гастроинноваций, свои кулинарные предложения представляет «Арктик Мун» (основатели – Екатерина и Георгий Мун).

«Фестиваль даёт производителям уникальную возможность представить свою продукцию широкой аудитории, а жителям и гостям столицы — узнать о многообразии вкусов нашей страны. Мурманская область не исключение», — отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, помимо гастрономических удовольствий, гостей фестиваля ждёт насыщенная сценическая программа с выступлениями народных коллективов со всей России, соревнованиями шеф-поваров и блогеров, ремесленные и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также ярмарка с разнообразной продукцией отечественных брендов.

Фестиваль «Вкусы России» продлится до 24 августа, вход на все площадки свободный.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551839/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Один займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»