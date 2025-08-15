Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве

В столице стартовал масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы в рамках проекта «Лето в Москве».

В течение десяти дней жители и гости столицы смогут познакомиться с лучшими блюдами и региональными гастрономическими традициями со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока, от Камчатки до Арктики. Центральная площадка праздника вкуса – ВДНХ, зоны фестиваля расположились между фонтанами «Каменный цветок» и «Дружба народов».

В ярмарке региональных брендов от Мурманской области участвует компания «Северное сияние» (основатель – Юлия Гарам), а в ресторанном дворике фестиваля, где собраны десятки павильонов и сотни блюд от старинных рецептов до гастроинноваций, свои кулинарные предложения представляет «Арктик Мун» (основатели – Екатерина и Георгий Мун).

«Фестиваль даёт производителям уникальную возможность представить свою продукцию широкой аудитории, а жителям и гостям столицы — узнать о многообразии вкусов нашей страны. Мурманская область не исключение», — отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, помимо гастрономических удовольствий, гостей фестиваля ждёт насыщенная сценическая программа с выступлениями народных коллективов со всей России, соревнованиями шеф-поваров и блогеров, ремесленные и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, а также ярмарка с разнообразной продукцией отечественных брендов.

Фестиваль «Вкусы России» продлится до 24 августа, вход на все площадки свободный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551839/#&gid=1&pid=1