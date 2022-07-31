Мурманская область представлена в восьми номинациях премии «Russian Traveler Awards 2022»: северян приглашают принять участие в голосовании
Мурманская область представлена в восьми номинациях премии «Russian Traveler Awards 2022». Любой желающий до 30 сентября может проголосовать за следующие объекты региона:
в номинации «Культурно-исторический объект» — Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин»;
в номинации «Народный промысел» — поморская козуля;
в номинации «Национальное блюдо» — молочная уха;
в номинации «Оздоровительный курорт» — санаторно-оздоровительный комплекс «TIRVAS»;
в номинации «Природный объект» — природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний»;
в номинации «Фестиваль/праздник» — IMANDRA VIKING FEST;
в номинации «Экомаршрут» — Лапландский государственный природный биосферный заповедник;
в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» — фотоохота за китами Баренцева моря.
Как уточняет региональный комитет по туризму, проголосовать можно на официальном сайте премии по ссылке.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/