Мурманская область презентует туристский потенциал и осенне-зимние предложения на международном форуме «ОТДЫХ Leisure 2022»

С 13 по 15 сентября в Москве пройдёт 28-й Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2022», где Мурманская область презентует туристский потенциал и осенне-зимние предложения региона.

Форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2022» – главное деловое мероприятие в России перед осенне-зимним сезоном, которое объединяет более 10 000 профессионалов отрасли – от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до глав крупных российских и зарубежных компаний, а также руководителей туризма в субъектах РФ.

Целью выставки является повышение туристической привлекательности России в межсезонье и зимний период, демонстрация продуктов и сервисов для круглогодичных путешествий по стране.

Посетители стенда Мурманской области в ЦВК «Экспоцентр» смогут узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе, а также принять участие в розыгрыше, который проводится среди пользователей портала murmansk.travel, и выиграть один из множества подарков – от брендированных сувениров до проживания в отелях и экскурсионных поездок.

На коллективном стенде региона будут работать:

• Комитет по туризму Мурманской области;

• Центр кластерного развития Мурманской области;

• Туристский информационный центр Мурманской области;

• 14 представителей бизнеса в сфере туризма и гостеприимства: ООО «Полар Стар», ООО «Визит Мурманск», ООО «Хибины для Вас», ООО «Сокрома недвижимость», ООО «Понаехали», ООО «Золото Арктики», ООО «Дыхание севера», ООО «Северное Сияние», ООО «Нордвелл-тур», ООО «Эко отель», ООО «Кольский край», ООО «М-Тур», ООО «Дикие и свободные», ООО «Лаппи Тур».

Как сообщает региональный комитет по туризму, делегацию возглавляет заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев, который в ходе деловой программы презентует туристический потенциал региона, расскажет о гастрономическом туризме и инвестиционных проектах, реализуемых на территории области.

В мероприятиях «ОТДЫХ Leisure 2022» примут участие более 70 субъектов Российской Федерации, будут представлены более 50 российских и зарубежных направлений – Египта, Туниса, Кубы, Уганды, Белоруссии, Венесуэлы, Узбекистана. Также будут работать отдельные стенды принимающих компаний и отелей из 14 стран мира.

Фото: https://gov-murman.ru