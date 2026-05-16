Мурманская область приближается к пикам половодьяВ город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.26 13:00

Мурманская область приближается к пикам половодья

По поручению губернатора Андрея Чибиса подготовка к прохождению весеннего половодья в Мурманской области находится на особом контроле.

Как сообщили в региональном Минприроды, в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, пик уровней воды ориентировочно наступит 18-19 мая.

Как сообщает vk.com/opershtab, в Мурманске ведётся постоянный контроль уровня воды в озере Большом и реке Роста. В выходные дни будет осуществлен контроль с видеофиксацией.

В Коле уровень воды сегодня составляет 229 мм, что является нормой для этого периода, однако в связи с затяжными дождя вода может начать подниматься.

В Кидьдинстрое (центр «Берегиня») заготовлены мешки с песком для дамбы. В ДНТ «Профснаб» возможно некритичное подтопление.

Напомним, здесь установили водоотвод, который позволяет отводить воду со склона в реку. В ДНТ «Кидьдинское» в данный момент ситуация нормативная.

«Администрации Кольского округа поручено заготовить мешки с песком для жителей, которые можно будет взять при необходимости. Тщательному контролю подвергается не только река Кола, но и другие водоёмы в зонах возможного подтопления: регулярно измеряется уровень воды, проверяются дренажные сооружения, очищаются прибрежные зоны. В выходные дни эта работа будет продолжена», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Напомним, в случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457254848%2Fwall-192959349_39184

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30«Их было десять». Художественный сериал, 1 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Каникулы мечты». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии мая 2026 года-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 и 18 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять