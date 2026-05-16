Мурманская область приближается к пикам половодья

По поручению губернатора Андрея Чибиса подготовка к прохождению весеннего половодья в Мурманской области находится на особом контроле.

Как сообщили в региональном Минприроды, в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, пик уровней воды ориентировочно наступит 18-19 мая.

Как сообщает vk.com/opershtab, в Мурманске ведётся постоянный контроль уровня воды в озере Большом и реке Роста. В выходные дни будет осуществлен контроль с видеофиксацией.

В Коле уровень воды сегодня составляет 229 мм, что является нормой для этого периода, однако в связи с затяжными дождя вода может начать подниматься.

В Кидьдинстрое (центр «Берегиня») заготовлены мешки с песком для дамбы. В ДНТ «Профснаб» возможно некритичное подтопление.

Напомним, здесь установили водоотвод, который позволяет отводить воду со склона в реку. В ДНТ «Кидьдинское» в данный момент ситуация нормативная.

«Администрации Кольского округа поручено заготовить мешки с песком для жителей, которые можно будет взять при необходимости. Тщательному контролю подвергается не только река Кола, но и другие водоёмы в зонах возможного подтопления: регулярно измеряется уровень воды, проверяются дренажные сооружения, очищаются прибрежные зоны. В выходные дни эта работа будет продолжена», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Напомним, в случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.

