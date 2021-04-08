Мурманская область примет Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам

В ближайшие дни Мурманская область вновь станет центром притяжения сильнейших лыжников страны. Традиционно в первой декаде апреля Заполярье принимает Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в двух городах региона – Апатитах и Мончегорске.

8 и 10 апреля состоятся самые значимые в зимнем спортивном сезоне для Апатитов лыжные гонки: среди юниорок 19-20 лет и женщин на дистанциях 30 и 50 километров. Соревнования на длинные дистанции проводятся в городе уже более 40 лет, именно здесь состоялся первый Чемпионат СССР среди женщин на дистанции 30 км. В разные годы на апатитской лыжне блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина и другие прославленные лыжницы. В этом году среди почётных гостей Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийская чемпионка Любовь Мухачева.

Как сообщает региональное Министерство спорта, масстарт на 30 км среди юниорок будет дан 8 апреля в 11.00 на лыжном стадионе МАУ ФСК «Атлет». Церемония награждения – в 13.30.

Соревнования среди женщин стартуют 10 апреля в 10.00. Им предстоит преодолеть дистанцию 50 км. Церемония награждения – в 13.30.

В Мончегорске на лыжном стадионе с трассами Спортивной школы олимпийского резерва будут соревноваться мужчины. 9 апреля определят победителей и призеров Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет на дистанции 50 км. Чемпионат России среди мужчин (масстарт, 70 км) пройдет 11 апреля. Начало соревнований в оба дня в 10.00.

Предварять гонки среди мужчин будут торжественные церемонии открытия в физкультурно-оздоровительном комплексе на проспекте Ленина, 8а. Они пройдут 8 и 10 апреля в 19.00.