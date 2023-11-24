Мурманская область примет Кубок России по горнолыжному спорту

Конец ноября в Мурманской области ознаменуется сразу несколькими масштабными событиями в сфере горнолыжного спорта.

С 27 по 28 ноября на спортивном горнолыжном комплексе Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу пройдут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту, в которых примет участие более 60 профессиональных спортсменов старше 18 лет, в том числе члены сборной команды страны.

28 ноября в 17:00 состоится награждение победителей и призеров соревнований и торжественная церемония открытия Кубка России по горнолыжному спорту.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, с 29 ноября по 2 декабря на склоне начнется борьба за звание лучших. В Кубке примут участие более 120 сильнейших спортсменов из 16 регионов страны, в том числе члены национальной сборной. В первом этапе Кубка соревнования пройдут в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Второй этап Кубка состоится 4 и 5 декабря на горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях. Участники будут соревноваться в дисциплине «слалом».

Фото: https://gov-murman.ru