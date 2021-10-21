Мурманская область примет участие в I международном студенческом конгрессе «Туризм будущего – будущее туризма»

Сегодня, 21 октября, в онлайн-формате состоится Первый международный студенческий туристический конгресс «Туризм будущего – будущее туризма». В работе конгресса примет участие в качестве модератора сессий Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. Участники обсудят будущее туризма и туризм будущего; какими будут туристы нового поколения и как развивается студенческий туризм; поговорим о перспективах космического туризма; как трансформируется государственная политика в сфере туризма; как реализуется стратегия устойчивого развитие туризма и гостеприимства и заглянут в будущее; какие есть возможности для профессионального развития в туризме; как вовлечь в профессию молодёжь или как студенту начать работать и заработать в туризме; что такое цифровая трансформация туриндустрии и как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.

Задача глобального мероприятия – популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен к Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.

«Одна из главных задач нашего ведомства – реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в Мурманской области. Так, ежегодно проводится конкурсный отбор проектов субъектов индустрии, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Мурманской области, в целях оказания государственной поддержки в форме субсидий. Наша цель – максимальная осведомленность бизнеса о возможной поддержке со стороны государства. Правовая грамотность студентов – условия для формирования правовой культуры в том числе. В наших же интересах, что бы подрастающее поколение было в курсе, как работать эффективно самостоятельно, пользуясь преференциями государства», – отметил Александр Елисеев.

Кроме этого, в ходе конгресса пройдёт награждение победителей конкурса предложений студентов в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и встреча с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ2021».

В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодёжи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средне-специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты. В качестве и спикера и модератора сессий Александр Елисеев, председатель Комитета по туризму Мурманской области.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте: turcongress.online.