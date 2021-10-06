Мурманская область примет участие в марафоне женского лидерства Мастерской управления «Сенеж»

В пятницу, 8 октября, состоится 17-часовой дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила», который объединит российские регионы в рамках Региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума. Форум пройдёт в очном формате 13-15 октября в Санкт-Петербурге и будет посвящён глобальной миссии женщин в новой реальности.

От Мурманской области в марафоне примут участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Считается, что Арктику покоряли мужчины, но сейчас всё чаще обращают внимание на роль женщин в её освоении и развитии. Женщины не только вдохновляют мужчин, но и сами активно меняют жизнь на Севере к лучшему: запускают бизнес-проекты, разрабатывают научные технологии, участвуют в добровольческой деятельности. Об этом нужно больше говорить, а Евразийский женский форум – одна из главных площадок, на которой представлен женский взгляд на решение важных для страны задач», – отметила Евгения Чибис.

Марафон стартует в полдень местного времени на Камчатке и завершится в 18 часов по местному времени в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры из регионов страны в онлайн- и офлайн-формате. Участниками марафона станут более 100 экспертов, его цель – привлечение активных женщин к обсуждению важных для регионов и страны тем.

«Думаю, это будет очень плодотворный день, наполненный возможностью услышать коллег-женщин со всей страны и обсудить действительно важные вопросы. Я планирую рассказать, какой экономический эффект даёт вовлечение малого бизнеса в работу по сохранению культурного наследия в Русской Арктике», – отметила Ольга Кузнецова.

Марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила» будет транслироваться на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж» и на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Вместе.РФ.

Дневной марафон организован Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнёром мероприятия выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», сообщает региональное Министерство информационной политики.