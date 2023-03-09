Мурманская область примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023»

С 16 по 18 марта в Москве в Крокус Экспо пройдёт Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023», где Мурманская область презентует туристский потенциал и летние предложения региона. В этом году мероприятие пройдёт не только для профессионалов индустрии, но и для самих туристов.

В дни работы выставки подписчики телеграм-канала «MURMANSK.TRAVEL» и официальной группы «ТИЦ Мурманской области» в соцсети «ВКонтакте» смогут принять участие в традиционном розыгрыше и выиграть один из множества подарков – от брендированных сувениров до проживания в отелях и экскурсионных поездок.

17 марта председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев поделится опытом и кейсами региональной работы развития туристских территорий и туристской инфраструктуры с привлечением инвесторов в рамках стратегической сессии «Развитие инвестиционной привлекательности и туристической инфраструктуры в регионах РФ».

18 марта для любителей путешествий подготовлена обширная программа «День путешественника на МITT. Вместе открываем Россию и мир» в рамках которой представители Мурманской области расскажут об интересных турах и предложениях региона.

Что увидеть и чему удивиться в Мурманской области, расскажет генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru