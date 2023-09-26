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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 17:30

Мурманская область примет участие в первом хакатоне по управлению туристическими территориями

3-5 октября в Москве консалтинговая компания Территории.РФ совместно с «ПИР Экспо» проведут хакатон, участниками которого станут управленцы территорий разного масштаба — от крупных ведомств до частных туристических объектов. Свое участие подтвердила команда из Мурманской области, а также представители ведомств и агентств по развитию туризма республики Саха, Тюменской и Калужской областей, города Сысерть, «Абрау-Дюрсо», туристического кластера «Гора Белая», парка «Голубино», завода ОМК в Выксе, а также других туристических объектов.  

Сегодня туристическая индустрия чётко понимает, что грамотно выстроенная система и стратегия развития есть не у каждого региона. Где-то потребности туристов закрывает частный бизнес, в каких-то регионах, наоборот, инициатива развития туризма исходит от региональных властей.  

«Вызовы, с которыми сталкиваются специалисты по развитию территорий, похожи: нехватка квалифицированных кадров, низкая вовлеченность местных жителей, дефицит инфраструктуры и разобщенность управляющих органов», — отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

На хакатоне впервые соберутся представители успешного бизнеса, заповедников, особых экономических зон и регионов разного масштаба, чтобы помочь друг другу и решить кейсы из своей практики. Итогом двухдневной сессии станет аналитический сборник, куда войдут самые успешные практики и эффективные методы управления. Кроме того, эксперты поделятся друг с другом критериями эффективности развития территорий и расскажут, какие управленческие инструменты помогают добиться поставленных целей.

«С удовольствием будем участвовать в хакатоне. Системный подход к любому виду деятельности позволяет сделать новый шаг, развивать все более эффективно», — рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Узнать больше об участниках и поделиться своим кейсом можно по ссылке: https://xn--e1agaa2akacme.xn--p1ai/hackathon.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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