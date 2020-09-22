Мурманская область примет участие в пищевой выставке «WorldFood Moscow 2020»

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 22 по 25 сентября Мурманская область примет участие в международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2020».

Это крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса, где широко представлены продукты и напитки из 65 стран мира.

В этом году мероприятие будет проходить в выставочном центре «Крокус Экспо». Мурманскую область представит компания «Нордкап-Марикультура» при поддержке регионального Центра кластерного развития. Компания занимается товарным выращиванием морской форели в экологически чистом районе Кольского полуострова в Белом море.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, на выставке «WorldFood Moscow» специалисты планируют решить различные бизнес-задачи: найти новые каналы сбыта, поставщиков и партнёров, осуществить закупку по результатам работы на выставке, а также ознакомиться с новинками российского рынка.