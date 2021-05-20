Мурманская область примет участие в Северо-Западной Юношеской футбольной лиге

В мае этого года Российский футбольный союз запустит Юношескую футбольную лигу в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах. Участие в межрегиональной Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) позволит повысить качество обучения юных футболистов, подготовить их к профессиональным турнирам и в будущем увеличить количество претендентов на попадание в национальную сборную страны.

В первом сезоне участвовать в межрегиональных лигах буду игроки преимущественно 2006 года рождения. Матчи пройдут с мая по октябрь.

В Северо-Западном федеральном округе в турнире примут участие десять школ, в их числе – мончегорская Спортивная школа олимпийского резерва. Также в числе участников – ФК «Балтика» (Калининград), СШОР №5 по футболу (Калининград), ФК «Псков» (Псков), СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область) Спортивная школа «Электрон» (Великий Новгород), ФК «Ленинградец» (Ленинградская область), «Спортивная школа №7» (Петрозаводск, Республика Карелия), «Спортивная школа по футболу» (Сыктывкар, Республика Коми) и «Спортивная школа №1» (Котлас, Архангельская область).

Игры пройдут в два круга по выходным, все команды должны будут сыграть друг с другом дома и в гостях. Победители межрегиональной Юношеской футбольной лиги сыграют в финальном турнире Первенства России.

Футболисты из Мончегорска проведут свою первую домашнюю игру 23 мая, они сразятся с командой спортшколы Республики Коми. Начало соревнований в 13.00.

Следить за ходом соревнований можно будет в социальных сетях Инстаграм и «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) – это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

ЮФЛ была создана в 2019 году. На данный момент в ней участвуют 14 ведущих академий в двух возрастных категориях: не старше 16 лет (2004 год) и не старше 17 лет (2003 год). По итогам первого сезона многие игроки ЮФЛ получили не только новый опыт, но и возможность проявить себя в профессиональном футболе, в том числе – в основных командах в матчах Российской Премьер-Лиги. Успех проекта позволил расширить географию турнира на Дальний Восток и Северо-Западный регион.