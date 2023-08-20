Мурманская область примет участие в VII Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

В рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» ежегодно в последнюю субботу августа одномоментно стартуют бесплатные экскурсии, творческие встречи и мастер-классы в различных регионах России. Цель акции – формирование ценностного отношения жителей и гостей к культурно-историческому наследию страны, повышению его значимости и туристической привлекательности, а также в популяризации экскурсионной деятельности.

В 2022 году акция стала Всероссийской с международным участием, впервые к «Экскурсионному флешмобу» присоединились Республика Беларусь и Республика Казахстан. Организатором и инициатором проекта выступают Министерство культуры Омской области и «Туристский информационный центр Омской области». Региональный координатор акции в Мурманской области – «Туристский информационный центр Мурманской области».



В этом году партнёрами акции от Мурманской области стали: туроператор «Полар Стар»; туроператор «Визит Мурманск»; туроператор «Радуга Севера»; аттестованный гид-экскурсовод Мурманской области Голов Алексей.

Как сообщает региональный комитет по туризму, 26 августа жители и гости Мурманской области смогут принять участие в бесплатных обзорных экскурсиях, организованных партнёрами акции. Чтобы записаться на экскурсию необходимо перейти на официальный сайт акции, выбрать понравившееся предложение и нажать на кнопку «Записаться» (подтверждение записи придёт на указанную электронную почту).

Фото: https://gov-murman.ru