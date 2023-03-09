Мурманская область примет участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет»

С 13 по 15 марта в Москве пройдёт XVIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет», где Мурманская область презентует туристский потенциал и летние предложения региона.

Туристическая выставка «Интурмаркет» – это крупнейшее событие, в котором участвуют все регионы России. Насыщенная деловая программа включает более 170 мероприятий.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в дни работы выставки с 10.00 до 18.00 подписчики telegram-канала murmansk.travel и официальной группы «ТИЦ Мурманской области» ВКонтакте смогут принять участие в традиционном розыгрыше и выиграть один из множества подарков – от брендированных сувениров до проживания в отелях и экскурсионных поездок.

На стенде Мурманской области в Экспоцентре будут работать: Лапландский государственный природный биосферный заповедник; 10 представителей бизнеса в сфере туризма и гостеприимства; Туристский информационный центр Мурманской области; Центр кластерного развития Мурманской области (осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, входящим в туристско-рекреационный кластер Мурманской области, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»); комитет по туризму Мурманской области; Агентство развития Мончегорска.

Место проведения выставки: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, павильон 8 (Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»).

Фото: https://gov-murman.ru