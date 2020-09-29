Мурманская область примет участие во всероссийском Марафоне открытий центров «Точка роста»

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста». В мероприятии примут участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов, представляющих федеральные округа России. В рамках национального проекта «Образование» в сентябре этого года открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по всей стране. В Мурманской области заработали 29 таких центров в 14 муниципальных образованиях региона.

«Открытие «Точек роста» – это большое событие как для страны, так и для Мурманской области. Организация специально созданных, оснащенных пространств для занятий детей позволяет сделать школьное образование отвечающим всем требованиям времени, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – Ребята с раннего возраста могут пробовать свои силы в информатике, технологии, изучать основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью. Это не только способствует развитию детей, но и позволяет проводить работу по профориентации. Так, задолго до завершения своего обучения, школьники при участии педагогов могут определить для себя вектор дальнейшего развития, в том числе и профессионального».

С 2019 года в России всего было создано порядка 5 тысяч «Точек роста». Благодаря образовательным центрам школьники изучают технологию, информатику и основы безопасности жизнедеятельности с использованием современного оборудования. По этим предметам в рамках всероссийского Марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие онлайн-уроки.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».

Сегодня в «Точках роста» обучающиеся работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Благодаря образовательным центрам учащиеся по всей России, в том числе проживающие в сельской местности и удалённых районах, могут также интересно проводить каникулы даже в условиях пандемии: на базе «Точек роста» осуществляют работу онлайн-лагеря, онлайн-кружки, удалённо проходят шахматные турниры. Возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании в центрах «Точка роста» получили уже более 1,6 млн детей.

Для ориентации в современных тенденциях педагоги центров регулярно проходят обучение в офлайн- и онлайн-форматах. Повышение квалификации прошли более 20 тысяч учителей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, трансляция всероссийского Марафона будет проходить в официальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» Министерства просвещения РФ, Фонда новых форм развития образования и Центров «Точка роста», а также на официальном сайте мероприятия.