Мурманская область примет Всероссийские соревнования по робототехнике в 2025 году

Мурманская область получила переходящее знамя Российской робототехнической олимпиады, которая открылась в Оренбурге 27 июня. Наш регион примет всероссийские соревнования в 2025 году.

Знамя вручили заместителю губернатора Мурманской области – министру цифрового развития Мурманской области Елене Семеновой.

«Уверена, в следующем году Мурманская область обеспечит высокий уровень организации соревнований, чтобы каждый участник смог показать отличные результаты. А сами ребята надолго запомнят путешествие в арктический край и найдут в Заполярье единомышленников со всей страны», – сказала Елена Семенова.

Для участия в финале XXI Российской робототехнической олимпиады и Всероссийских соревнований по спортивному программированию в Оренбург также отправились несколько команд – это ученики Лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб» из Мончегорска, Центра образования «Лапландия» из Мурманска и «IT-куба», который работает на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«В Мурманской области идёт большая работа по развитию робототехники высших достижений. Я с большой гордостью могу сказать, что с каждым годом наша делегация становится все больше и показывает стабильно высокий результат. В этом году мы являемся представителями региона, который следующим примет национальный этап РРО и каждый участник чувствует особую гордость и ответственность», – рассказала руководитель делегации, сотрудник «ФабЛаб» Антонина Сидорова.

Все 16 ребят прошли отборочные испытания, которые состоялись в Мончегорске в рамках реализации социального проекта «Созидатели роботов» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, в Оренбург приехали более 1000 конкурсантов из 50 регионов России, а также Белоруссии, Азербайджана, Китая и Казахстана. В течение трёх дней они будут соревноваться в различных категориях спортивной и образовательной робототехники, а также в спортивном программировании в дисциплине «Программирование робототехники». Спортсмены, занявшие призовые места, могут претендовать на спортивные разряды.

Впервые Российская робототехническая олимпиада прошла в Москве в 2002 году, за 20 лет в ней приняли участие более 10 тысяч школьников.

Напомним, организаторами соревнований в этом году выступают Министерство спорта Российской Федерации, правительство Оренбургской области, Федерация спортивного программирования, Федерация спортивной и образовательной робототехники.

Фото: https://gov-murman.ru