Мурманская область принимает активное участие в федеральном проекте «Земля для стройки»

По итогам 1 полугодия 2023 года общая площадь выявленных потенциальных земель для жилищного строительства в Мурманской области составляет около 1,6 млн кв. метров (158 га) в 10 муниципальных образованиях области.

Общее количество выявленных земельных участков и территорий — 104. Из общего количества выявленных земельных участков - 29, площадью 180 тысяч кв. метров (18 га), уже вовлечены в строительство, информирует Управление Росреестра по Мурманской области.

«На сегодняшний день на публичной кадастровой карте в сервисе «Земля для стройки» отражены участки на территориях таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша, Умба, Заполярный, Кола и Кольский район (Зеленоборск, Молочный и Мурмаши). Из них 77 - предназначены под индивидуальное жилищное строительство и 27 - под многоквартирные дома», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В целом по стране Росреестром по итогам 2022 года выявлено 103 тысячи га земель под жилищное строительство, а на 1 июля «Банк земли» содержит уже более 55 тысяч земельных участков и территорий общей площадью более 120 тысяч га. По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, больше всего земельных участков и территорий выявлено в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах.

«В перспективе они могут быть использованы для строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья. Подробный анализ территорий, который проводит Росреестр, позволят создать заделы на будущее и увеличить градостроительный потенциал. В дальнейшем это поможет улучшить жилищные условия граждан», - отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, чтобы воспользоваться сервисом «Земля для стройки» для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо:

– открыть сайт Публичной кадастровой карты: https://pkk.rosreestr.ru

– выбрать тип объектов поиска «Земля для стройки»,

– для поиска всех объектов (Мурманской области) необходимо в строку поиска ввести символы 51:*

– для создания обращения необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему (выбранному) объекту.