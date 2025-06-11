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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 13:30

Мурманская область принимает активное участие в президентской программе капитальных ремонтов общеобразовательных организаций

В 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 18 объектов образования: 13 школ, два детских сада и три колледжа. Масштабные работы ведутся в рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья», программы по реновации ЗАТО, направленных на улучшение инфраструктуры системы общего и дошкольного образования.

Общий объём финансирования превышает 1,9 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей – денежные средства федерального бюджета, порядка 600 млн рублей – областного бюджета, 270 млн рублей – муниципального.

«Продолжаем создавать комфортные и безопасные условия для обучения и развития наших детей и студентов. В этом году они будут созданы более чем для 8300 обучающихся. Так, уже активно ведутся работы по капремонту в двух детских садах Мурманска, в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском строительном колледже и Мончегорском политехническом колледже. Кроме того, продолжаются масштабные работы по обновлению 13 школ, четыре из них расположены в областном центре, а также в Кировске, Заполярном, Мончегорске, Снежногорске, Видяево, Высоком, Верхнетуломском, Лодейном и Протоках», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как рассказали в профильном ведомстве, до 2027 года всего в регионе будет капитально отремонтировано 48 зданий образовательных организаций, в том числе 25 школ, 16 детских садов и семь колледжей, включая три студенческих общежития. На ремонтные работы, оснащение школ и детских садов средствами обучения и воспитания планируется направить свыше шести млрд рублей.

Напомним, Мурманская область с 2022 года принимает активное участие в президентской программе капитальных ремонтов общеобразовательных организаций. За это время при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» обновлено 22 школы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548301/#&gid=1&pid=16

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