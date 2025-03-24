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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 15:30

Мурманская область принимает Международный арктический форум: фокус на развитие Арктики и Северного морского пути, привлечение инвестиций и кадров

Мурманская область принимает Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» – одно и самых масштабных деловых событий в России. Ключевые темы предстоящего мероприятия, которое впервые пройдёт в Мурманске под девизом «На Севере – жить!», обсудили сегодня на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса. В центре внимания, как отметил глава региона, – развитие Северного морского пути, привлечение инвестиций и кадров, а также создание комфортных условий для жизни в Арктике.

«На полях ПМЭФ Владимир Владимирович Путин однажды подчеркнул, что Россия будет прирастать Арктикой – именно здесь сосредоточены наши ключевые минеральные ресурсы. И как раз на форуме, объединив представителей власти, бизнеса, науки и общественности, мы ставим перед собой важнейшую цель: разработать максимально эффективные стратегии для промышленного роста Арктики, улучшения качества жизни ее жителей, развития городов, и укрепления экологической безопасности этого уникального региона», – сказал Андрей Чибис, отметив, что проведение форума в Мурманске – это большая честь и большая ответственность.

Главной темой форума станет развитие Северного морского пути. Губернатор напомнил, что СМП — это не просто кратчайший маршрут, связывающий Восток и Запад, а стратегический актив России. В последние годы активно ведётся работа над тем, чтобы СМП стал конкурентоспособным на международной арене: строятся новые порты, развивается логистика, а в перспективе — расширение атомного ледокольного флота для круглогодичной навигации. Расширение флота – это в том числе новые инвестиции для региона, а для страны – это база национальной и продовольственной безопасности.

В рамках МАФ пройдет совместное заседание комиссий Государственного Совета России, где планируют детально обсудить формирование национального проекта по развитию Арктики и Северного морского пути.

«Работа над ним велась в рамках комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», которую президент Владимир Владимирович Путин поручил мне возглавлять. Мы привлекали экспертов из разных отраслей, детально отрабатывали все проекты комплексного плана. Этот вопрос обсуждался на морской коллегии под руководством помощника Президента РФ Николая Платоновича Патрушева. Это важная тема, которая направлена на увеличение инвестиций в регионы АЗРФ, улучшение качества жизни людей и обеспечение развития инвестпроектов», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что инвестиции в Арктическую зону России продолжают расти: сегодня более 900 компаний стали резидентами АЗРФ, используя налоговые льготы и государственную поддержку. Благодаря этим мерам в регионах создаются новые производства, развивается портовая инфраструктура. Вкладываются инвестиции в «зелёную» энергетику и цифровизацию. Это, по словам Андрея Чибиса, не только вклад в экономику, но и гарантия того, что Россия, как арктическая сверхдержава, будет активно развиваться. Важнейший вопрос – обеспечение регионов квалифицированными специалистами.

«Самое главное, что Арктика – это не только экономика, экономику делают люди и все проекты в Арктике- это результат работы трудовых коллективов, сильных и настоящих людей. Освоение Севера сегодня требует активных и профессиональных работников, готовых трудиться в непростых климатических условиях», – подчеркнул губернатор.

Сегодня в стране эффективно работает программа «Муравьев–Амурский 2030», которая готовит управленцев нового поколения, способных решать сложные задачи. На полях МАФ эксперты обсудят механизмы распространения подобных программ на территории Арктической зоны. Губернатор напомнил, что в Мурманской области успешно реализуется программа «Курс на Север», благодаря которой в регион уже переехали более 420 специалистов и их семей. Опытом привлечения высококвалифицированных специалистов в Мурманскую область поделимся с участниками форума.

«Тема кадров идёт бок о бок с темой создания инфраструктуры для достойной жизни. Сегодня в Арктике реализуется программа по развитию опорных населенных пунктов. Этот вопрос также будет предметом обсуждений на соответствующих сессиях. Напомню, Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение о том, что в национальных проектах должны появиться отдельные разделы по опорным населенным пунктам в Арктике», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает  Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор отметил, что развитие Арктики невозможно без ответственного отношения к природе. Важной темой Международного арктического форума станет баланс между экономическим ростом и сохранением биоразнообразия.

«Наша цель – сделать Арктику не только ресурсной базой, но и эталоном гармонии между человеком, экономическим, промышленным развитием и сохранением уникальной природы», – резюмировал губернатор.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/otkryta-akkreditatsiya-predstaviteley-smi-na-vi-mezhdunarodnyy-arkticheskiy-forum/

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