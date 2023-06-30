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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 13:30

Мурманская область принимает молодых парламентариев

На заполярной земле собрались представители молодёжи из 11 субъектов северо-запада России и Минской области Республики Беларусь.

В первый день визита гости почтили память защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и моряков-подводников, погибших в мирное время. К Вечному огню у памятника Алеше они возложили цветы.

Визит продолжился знакомством с молодёжными пространствами региона. В Мончегорске молодые парламентарии посетили Центр поддержки социальных инициатив «Импульс», молодежное пространство «СОПКИ» и Агентство развития Мончегорска. Гостям подробно рассказали о формах работы с молодёжью, проводимых мероприятиях, видах государственной поддержки и помощи градообразующих предприятий. Особо отмечалась реализация комплекса мер по решению задачи привлечения молодежи в малые города с целью остановить отток населения с Севера.

– На одном дыхании проходит знакомство с Кольским краем, – поделилась впечатлениями председатель молодёжного парламента Республики Карелия Екатерина Литвинова. – В Карелии давно занимаюсь молодёжной политикой и всегда готова перенимать опыт других регионов. У нас схожая проблема оттока населения. И на примере Мончегорска я увидела, что это то место, куда можно и нужно возвращаться молодёжи после учебы. Здесь живут увлеченные своим делом люди и стараются делать всё с максимальным результатом.

Ещё одним пунктом ознакомительного тура стало посещение филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». Молодые парламентарии осмотрели общественное пространство «Наш парк», посетили «СОПКИ СПОРТ» и «Добро. Центр» города атомщиков – Полярные Зори.

– Потрясеё, как в Мурманской области выстроена работа по реализации государственной молодёжной политики, – отметил представитель Молодёжного парламента при Минском областном Совете депутатов (Республика Беларусь) Владислав Желнерович. – «СОПКИ», как молодёжное пространство, это уникальный аутентичный бренд Мурманской области, который имеет большое будущее. Считаю, что создание ориентированных тематических пространств для молодёжи очень актуально как для Мурманской области, так и для Минской области.

30 июня в Мурманске пройдёт первое заседание Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Этот консультативно-совещательный орган был создан по решению Конференции ПАСЗР, которая прошла в середине мая 2023 года в Калининграде.

Напомним, Мурманская областная Дума в этом году председательствует в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28168/

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