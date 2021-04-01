Мурманская область принимает участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве

Сегодня в Москве открылась XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет», где Мурманская область презентует туристский потенциал региона и летние предложения для посетителей мероприятия.

Выставка «Интурмаркет» – это крупнейшее событие, которое собирает туристов и профессионалов туристической отрасли со всей России и из-за рубежа.

«Интерес ко внутреннему туризму возрастает, именно поэтому «Интурмаркет» – шанс для регионов показать потенциал и привлечь дополнительный поток туристов на территорию», – отметил руководитель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Цель участия Мурманской области в этом году – укрепить позиции арктического туристского направления, популяризировать летние направления отдыха на Кольском полуострове, а также познакомиться с новыми партнерами.

На стенде Мурманской области в Экспоцентре работают 18 представителей бизнеса в сфере туризма и гостеприимства под координацией Центра кластерного развития Мурманской области и комитета по туризму Мурманской области.

Приятным дополнением для всех посетителей регионального стенда является розыгрыш более 50 подарков, среди которых ночи в лучших отелях и базах отдыха Мурманской области, гастрономические ужины и мастер-классы, экскурсии по Столице Арктике, джип-туры в Хибинах и полуостровах Средний и Рыбачий, туры в Териберку, сувенирная продукция и многое другое.

Выставка завершит свою работу 3 апреля, сообщает комитет по туризму Мурманской области.