На острове Кильдин в Баренцевом море завершил работу экологический взвод Северного флотаЕстественная убыль жителей Кольского полуострова за семь месяцев этого года составила 1907 человек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 13:00

Мурманская область принимает участие в международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо – 2022»

С 17 по 20 октября в Москве проходит 25-я юбилейная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо-2022», на которой Мурманская область презентует туристский потенциал и зимние предложения региона.

Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран СНГ.

Посетители стенда Мурманской области в выставочном комплексе «Крокус Экспо» смогут узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе, а также принять участие в розыгрыше, который проводится среди пользователей портала, и выиграть один из множества подарков – от брендированных сувениров до проживания в отелях и экскурсионных поездок.

Делегацию от Мурманской области возглавит председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, который презентует туристический потенциал Кольского Заполярья, расскажет о гастрономическом направлении и инвестиционных проектах, реализуемых на территории области.

Участие в мероприятии примут также специалисты профильного комитета и Туристского информационного центра Мурманской области

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, на юбилейной выставке «ПИР Экспо-2022» встретятся порядка 500 компаний-участников, которые представят наиболее эффективные решения для успешного функционирования современных предприятий питания и средств размещения.

Мероприятия выставки пройдут с 17 по 20 октября в МВЦ «Крокус Экспо», зал 15, павильон № 3 по адресу: 65 – 66 км МКАД, станция «Мякинино». Время работы: с 17 по 19 октября – с 10.00 до 18.00, 20 октября – с 10.00 до 15.00.

Фото: https://vk.com/vystavka_pir?z=photo-29803131_457244151%2Fwall-29803131_2845

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:30«На пределе. Испытания». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Около трети россиян имеют дополнительный заработок, но половина жителей страны не имеет сбережений и накоплений-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут после умеренного снижения накануне, курс рубля символически снижается против доллара и евро-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области становится меньше-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)На расселение аварийного жилья в регионах правительство России выделяет ещё 24 млрд рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика