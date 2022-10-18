Мурманская область принимает участие в международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо – 2022»

С 17 по 20 октября в Москве проходит 25-я юбилейная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо-2022», на которой Мурманская область презентует туристский потенциал и зимние предложения региона.

Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран СНГ.

Посетители стенда Мурманской области в выставочном комплексе «Крокус Экспо» смогут узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе, а также принять участие в розыгрыше, который проводится среди пользователей портала, и выиграть один из множества подарков – от брендированных сувениров до проживания в отелях и экскурсионных поездок.

Делегацию от Мурманской области возглавит председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев, который презентует туристический потенциал Кольского Заполярья, расскажет о гастрономическом направлении и инвестиционных проектах, реализуемых на территории области.

Участие в мероприятии примут также специалисты профильного комитета и Туристского информационного центра Мурманской области

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, на юбилейной выставке «ПИР Экспо-2022» встретятся порядка 500 компаний-участников, которые представят наиболее эффективные решения для успешного функционирования современных предприятий питания и средств размещения.

Мероприятия выставки пройдут с 17 по 20 октября в МВЦ «Крокус Экспо», зал 15, павильон № 3 по адресу: 65 – 66 км МКАД, станция «Мякинино». Время работы: с 17 по 19 октября – с 10.00 до 18.00, 20 октября – с 10.00 до 15.00.

Фото: https://vk.com/vystavka_pir?z=photo-29803131_457244151%2Fwall-29803131_2845