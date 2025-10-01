Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
Мурманская область принимает участие в первой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 29 сентября в Минске впервые стартовала Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» в рамках Большой промышленной недели. В работе форума принимает участие делегация Мурманской области в лице представителей региональной Корпорации развития.

В ходе форумной части белорусского «ИННОПРОМА» в ближайшие три дня пройдёт ряд стратегически важных сессий, направленных на укрепление промышленной интеграции ЕАЭС и развитие технологического сотрудничества. Как сообщают организаторы, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь, – открытие выставки в Минске является важной вехой в развитии торгово-промышленных связей в рамках Союзного государства.

Запустил работу форума круглый стол «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций – диалог визави», посвящённый развитию подходов промышленно-экономического сотрудничества. Во время дискуссии опытом сотрудничества с регионами Беларуси поделились Мурманская, Архангельская, Челябинская, Ульяновская области и другие российские регионы. В частности, Мурманская область активно развивает сотрудничество с соседним государством. В 2024 году Республику Беларусь посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в результате чего были приняты решения о продолжении сотрудничества. Подробнее о работе, которую команда правительства Мурманской области выстраивает с белорусскими коллегами в сфере инвестиций на белорусском «ИННОПРОМЕ» рассказал генеральный директор Корпорации развития Артём Кукса.

«У Мурманской области и Республики Беларусь есть точки соприкосновения, которые мы активно развиваем. В первую очередь, это – логистика. Один из главных инвестиционных проектов заключается в строительстве нового мультимодального порта мощностью 25-30 млн тонн. Взаимовыгодное сотрудничество не ограничивается развитием порта. На горнодобывающих предприятиях региона, таких как Кировский филиал АО «Апатит», «Оленегорский ГОК» успешно работают порядка 300 единиц техники «БЕЛАЗ», а на дорогах – более 200 автобусов «МАЗ». Недавно в результате заключенного соглашения между губернатором Андреем Чибисом и «БЕЛАЗом» в Кольском Заполярье открыли центр технической поддержки «БЕЛАЗ», что является показателем сотрудничества», – рассказал Артём Кукса.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках выставочной части «ИННОПРОМ. Беларусь» в ближайшие дни более 500 компаний из Беларуси, России и других стран представят свои достижения в областях машиностроения, металлургии, химической промышленности, промышленных IT и автоматизации. Работа делегации Мурманской области в рамках Большой промышленной недели продолжится на конференции институтов инвестиционного развития «ЕАЭС. Инвестиции без границ», 30 сентября -1 октября.

 

 

